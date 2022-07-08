Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

İstanbul Esenler'de önüne çıkan otomobile çarpmamak için aniden fren yapınca kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Araçtaki abi ve kardeş kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Esenler Dumlupınar Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 09 HV 480 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Nesip Şimşek, çevre yoluna bağlanmaya çalışan ve aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan hafif ticari araç takla atıp ters döndü.

Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Mehmet Nesip Şimşek ve kardeşi Nevzat Şimşek takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkartıldı. Sağlık ekipleri iki kardeşin ambulansta kontrollerini gerçekleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan kazayı anlatan Mehmet Nesip Şimşek, "Araba birden önüme çıkınca ben de frene bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Ona vurmamak için ayağımı frenden çekemedim. Kaldırıma vurdum. Vurunca da takla attık. Biz de bir şey yok. Yanımda kardeşim vardı. Onda da bir şey yok. Bize bir şey olmadı. Araca zarar geldi. Önüme kıran araç kaçtı. Kendisine vurmamak için fren yaptım. Kendisine vursaydım takla atmazdım. En azından dokunurdum" dedi.

(Caner Sönmez - İHA)