Takla atan araçtan burunları bile kanamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan araçtan burunları bile kanamadı - Son Dakika

Takla atan araçtan burunları bile kanamadı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burunları bile kanamadı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.


Kaza Kuşadası- Selçuk yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 SC 9851 plakalı otomobili ile Manisa'nın Salihli ilçesinden Kuşadası'na gelen Durmuş Y. kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarında bulunan boşluğa düşen Durmuş Y. ve yan koltukta oturan arkadaşı Turhan B. araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kuşadası-Selçuk yolu trafik polislerince bir süre tek şerit olarak verildi. Çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü. - AYDIN

Kuşadası, Selçuk, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:28 Kaynak: İHA
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