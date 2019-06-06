Son Dakika Haberleri: Takla atan araçtan çıkıp sigara içtiler
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Takla atan araçtan çıkıp sigara içtiler

4 dakika önce

ANTALYA'da takla attıktan sonra yan duran otomobilden polisler tarafından çıkarılan 3 arkadaşın ilk işi sigara içmek oldu.

Takla atan araçtan çıkıp sigara içtiler, System.String[]
ANTALYA'da takla attıktan sonra yan duran otomobilden polisler tarafından çıkarılan 3 arkadaşın ilk işi sigara içmek oldu.
Olay, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'nde meydana geldi. Mevlana Caddesi yönüne giden Medine A. yönetimindeki 07 YLL 18 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Bu sırada yoldan geçen polis ekibi, kazayı görüp müdahale etti. Yan yatan otomobildeki Medine A., Halil B. ve Şenol D. polisin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan 3 arkadaş, refüjdeki çimlerin üzerine oturarak sigara içmeye başladı.
Ambulansın kaza yerine gelmesinin ardından Medine A. ve Halil B. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Refüjde yan şekilde duran araç ise çekici yardımıyla çekildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
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