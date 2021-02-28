Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

28.02.2021 01:26
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Sürücü, 'emniyet kemeri' sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Can Tekin (25) yönetimindeki 35 TSV 33 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi. Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı
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Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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