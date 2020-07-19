Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

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Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda Mustafa Elciler idaresindeki 07 PY 100 plakalı otomobil, Antalya Kültür Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olması sayesinde yara almayan sürücü, araç içerisinden çevredekiler tarafından çıkarıldı. Sürücü, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen sürücünün kardeşi, kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almaya çalışırken trafik polisi tarafından engellendi.

"Allah korudu"

Görgü tanıklarından Ahmet Özdemir, önlerinde giden aracın trafikte hızlı bir şekilde seyrettiğini iddia ederek, "Refüje çarparak takla attı. Kurtulduğuna şükretsin. Çünkü çok büyük bir kaza geçirdi. Hemen yardımcı olduk. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın kontağını kapattık. Sürücünün durumu iyi, burnu bile kanamadı. Allah korudu." diye konuştu.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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