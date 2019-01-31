Takla Atan Araçtan Hafif Yaralı Kurtuldu
58 dakika önce
Takla atan araçtan hafif yaralı kurtulduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta 1 kişi yaralı kurtuldu.
Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta 1 kişi yaralı kurtuldu.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar Çevre yolunda meydana geldi. Numan Yetkin'in kullandığı 03 BT 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Şeyma Yetkin yaralandı. Yaralı Yetkin'i araç içerisinden yoldan geçen diğer araç sürücüleri çıkardı. Daha sonra yaralı Yetkin, olay yerine çağrılan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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