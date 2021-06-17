Takla atan araçtan kurtulamadı - Son Dakika

Takla atan araçtan kurtulamadı

İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul- İzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, Neşet Dağıstan (52) idaresindeki 34 BDM 696 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 ekiplerinin incelemesinde araç sürücüsü Neşet Dağıstan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

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