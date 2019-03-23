Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan "Mucize" Kurtuluş

Takla Atan Araçtan "Mucize" Kurtuluş

42 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Takla Atan Araçtan
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Soma Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde Doğukan H'nin (20) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve ağaca çarparak takla attı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada arka koltukta oturan yolcu, açılan kapıdan dışarı fırladı. Yola düşen yolcu, kazayı sıyrıklarla atlattı.

Hafif şekilde yaralılar 3 kişi, Soma Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüntülerde, kaldırımda bulunan iki kişinin takla atan araçtan kaçarak uzaklaşması da yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:15 Kaynak: AA

Manisa, Soma, Güncel
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