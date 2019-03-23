Takla Atan Araçtan "Mucize" Kurtuluş
42 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Soma
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Soma Gazi Osman Paşa
Caddesi üzerinde Doğukan H'nin (20) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve ağaca çarparak takla attı.
Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada arka koltukta oturan yolcu, açılan kapıdan dışarı fırladı. Yola düşen yolcu, kazayı sıyrıklarla atlattı.
Hafif şekilde yaralılar 3 kişi, Soma Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Görüntülerde, kaldırımda bulunan iki kişinin takla atan araçtan kaçarak uzaklaşması da yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:15 Kaynak: AA
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