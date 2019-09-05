Son Dakika Haberleri: Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü; "Emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum"
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Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü; "Emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum"

2 saat önce

Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü; "Emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum" Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı -Emniyet kemeri canını kurtardıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken kazada yaralanan araç sürücüsü emniyet kemerinin sayesinde...

Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü; "Emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum"

Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı

-Emniyet kemeri canını kurtardı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken kazada yaralanan araç sürücüsü emniyet kemerinin sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Ürgüp İlçesinde meydana geldi. İddialara göre Ürgüp ilçesinden Mustafapaşa köyü istikametine seyreden 50 UG 188 plakalı otomobil ile Mustafapaşa Köyü istikametinden Ürgüp istikametine seyreden 50 ASS 922 otomobil ile çarpıştı. Kazada 50 ASS 922 plakalı otomobil 4 takla atarak tekeri koptu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzere olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazada 50 ASS 922 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü Yavuz Ayhan " Mustafapaşa yolundan Ürgüp istikametine seyir halindeydik. Ürgüp'ten Mustafapaşa yoluna giden bir araba viraja hızlı girerek yolda savruldu ve bize çarptı. Şuan yaşıyorsam emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum. 4 takla attık ve araba bu şekilde ters döndü. ve içerisinden emniyet kemerini çıkartarak dışarı çıktık. Emniyet kemerinin ilk defa hayat kurtardığına şahit oldum" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Mustafapaşa, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
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