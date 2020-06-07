Takla atan araçtan sağ çıktılar - Son Dakika

Takla atan araçtan sağ çıktılar

Ankara Gölbaşı'nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ankara Gölbaşı'nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, Ankara Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya sebep oldu. Gölbaşı Konya Yolu Ankara Caddesi üzerinde Ankara istikametine seyir eden Burak A. yönetimindeki 55 SG 584 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 LTZ 02 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 55 SG 584 plakalı aracın içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si yaralanırken 2 kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kazanın ardından yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Takla atan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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