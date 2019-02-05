Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Sağlam Çıktılar

Takla Atan Araçtan Sağlam Çıktılar

2 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araç hurdaya döndü.

Takla Atan Araçtan Sağlam Çıktılar, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 19 KZ 296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

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