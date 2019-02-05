Takla Atan Araçtan Sağlam Çıktılar
2 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araç hurdaya döndü.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araç hurdaya döndü.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara
istikametine seyir halinde olan 19 KZ 296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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