Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldular

Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldular

59 dakika önce

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldularANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yoldan çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldular, System.String[]
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yoldan çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Kerim İnce'nin idaresindeki 07 HUL 51 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen Burak Sevimlier'in kullandığı 07 NMC 34 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 NMC 34 plakalı araç refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik akışında yoğunluk yaşandı. Sürücülere alkol kontrolü yapan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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