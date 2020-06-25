Takla atan araçtan yaralı olarak çıkartıldı - Son Dakika

Takla atan araçtan yaralı olarak çıkartıldı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samsun istikametine seyir halinde olan Adem T. idaresindeki 55 HH 498 plakalı otomobil, Hasan A. yönetimindeki 36 AD 035 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 HH 498 plakalı otomobil takla atarak refüjde durdu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adem T. ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.