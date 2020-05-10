Takla atan cipin içinden uçtu… Ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

ABD'de virajı dönemeyen cip kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Takla atan cipin camından dışarıya uçan bir yolcu yere düştü. O sırada takla atmaya devam eden cip tam camdan uçan ve yerde yatar halde duran adamın üzerinde durdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinin Hanahan ilçesinde meydana geldi. Virajı dönemeyen ve kontrolden çıkan cip, bir evin bahçesine doğru takla atmaya başladı. Görüntülerde, cipin taklalar attığı sırada bir kişinin camından uçarak yere düştüğü görüldü. O sırada takla atmaya devam eden cip, yerde yatan adam üzerinde durdu.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Takla atan cipten 2 kişinin çıktığı ve yerde yatan diğer kişiye yardım etmeye çalıştığı görülürken; çevredeki evlerde yaşayanlar da cipin bulunduğu noktaya koştu. O sırada cipin altında ezilmekten son anda kurtulan kişinin de hareket ettiği görüldü. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ARAÇ HIZ SINIRINI AŞMIŞ

Yerel medyadaki haberde, takla atan cipin sürücüsünün hız sınırını aştığı bu nedenle virajı dönemediği ve aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi. Cipin takla attığı bahçenin sahibi Bonnie Siembieda, "Cipin altına kalan kişi hayatta olduğu için çok şanslı. Tekrar ayağa kalkabildiği için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı. Siembieda, cipin geliş yolunda çok sayıda kaza olduğunun da altını çizerek, "Fren sesi duyuyorsunuz ve birden bir araç bahçenizin ortasında" dedi. Siembieda, bahsi geçen sürücülerin hız yaptığını ve bu konuda polisten işlem uygulaması konusunda yardım istediği bilgisi paylaşıldı.