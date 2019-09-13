Son Dakika Haberleri: Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
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Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı.

Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı, System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolu Çağlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bahri Orhan'ın kullandığı 33 BHA 02 plakalı cip, kontrolden çıkıp, takla atarak, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mardin

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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