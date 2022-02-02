Üye Girişi
Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

02.02.2022 16:09
Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan cipteki 6 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan cipteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ayvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yönüne giden Ferhat Yıldırımçakar yönetimindeki 65 AAZ plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Yıldırımçakar ile yanındaki Ferman Yıldırımçakar, Vedat Yıldırımçakar, Ayhan Yıldırımçakar, Bayram Kaplan ve Zafer Yıldırım yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement