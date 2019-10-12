Son Dakika Haberleri: Takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Adıyaman Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adıyaman Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.


Adıyaman Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Abdulbaki Fırat yönetiminde ki 02 KF 123 plakalı hafif ticari araç Altınşehir Kavşağı istikametinden Karayolları istikametine seyir halinde iken Eğri Çayı Köprü mevkinde aracın kontrolünü kaybetti. Takla atan araç yol kenarına yuvalandı. Kazada araç sürücüsü hafifi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Altınşehir, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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