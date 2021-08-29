Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Akaydın (33) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Akaydın (33) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Çayköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli ilçesi yönüne giden İsmet Akaydın, kullandığı 45 SC 0088 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrulup, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Akaydın, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akaydın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı

Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var

Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken

1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm