Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orta kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Görkem D. (21) idaresindeki 16 UN 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.