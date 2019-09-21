Son Dakika Haberleri: Takla atan hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı
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Takla atan hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

3 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı.

Takla atan hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 yaşındaki Hasan A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 33 AU 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 yaşındaki Hasan A., aracın camından fırlayarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Hasan'ı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Hasan, daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Torbalı, Aydın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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