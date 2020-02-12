Takla atan hafif ticari araçtaki çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
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Takla atan hafif ticari araçtaki çifti ölüm ayırdı

6 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Kadir Taş'ın (78) ağır yaralandı, eşi Safiye Taş (65) hayatını kaybetti.

Takla atan hafif ticari araçtaki çifti ölüm ayırdı, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Kadir Taş'ın (78) ağır yaralandı, eşi Safiye Taş (65) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Hayıtlıdere mevkisinde meydana geldi. Kadir Taş yönetimindeki 20 R 3443 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Kadir Taş araçta sıkışarak ağır yaralanırken, eşi Safiye Taş ise aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kadir Taş'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansa alınan Kadir Taş, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Aracın altında kalarak hayatını kaybeden Safiye Taş'ın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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