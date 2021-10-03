Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor - Son Dakika

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nde meydana geldi. Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası'ndan yükledikleri koyunlarla Manavgat'a gelen Mehmet Yıldırım'ın (41) kullandığı kamyonet, Güneycik Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce bariyere ardından istinat duvarına çarpıp takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kamyonetin tamamen kullanılamaz durumda olduğu kazada Mehmet Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldırım'ın kazada yaralanan eşi Hatice Yıldırım (41) ve oğlu Murat Doğan Yıldırım (7), sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Murat Doğan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan Hatice Yıldırım'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Kazada kamyonetin kasasından etrafa saçılan birçok koyun ölürken, sağ kurtulan koyunlar ise ormanda kayboldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.