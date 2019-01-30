Takla Atan Kamyonette Sıkışan 79 Yaşındaki Sürücüyü İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü İsmail Aydın (79) araçta sıkıştı.
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü İsmail Aydın
(79) araçta sıkıştı. Başından yaralanan Aydın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 17.30 sıralarında Bağbaşı
Mahallesi'ndeki Acıpayam
Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Aydın yönetimindeki 20 ZH 586 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, takla atarak durabildi. Kazanın ardından sürücü Aydın, kamyonette sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirlenen Aydın'a kamyonet içerisinde ilk müdahalesini yaptı. Ardından Denizli
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu kamyonetten çıkarılan Aydın, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:43 Kaynak: DHA
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