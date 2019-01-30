Son Dakika Haberleri: Takla Atan Kamyonette Sıkışan 79 Yaşındaki Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Takla Atan Kamyonette Sıkışan 79 Yaşındaki Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü İsmail Aydın (79) araçta sıkıştı.

Takla Atan Kamyonette Sıkışan 79 Yaşındaki Sürücüyü İtfaiye Kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü İsmail Aydın (79) araçta sıkıştı. Başından yaralanan Aydın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, 17.30 sıralarında  Bağbaşı Mahallesi'ndeki Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Aydın yönetimindeki 20 ZH 586 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, takla atarak durabildi. Kazanın ardından sürücü Aydın, kamyonette sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirlenen Aydın'a kamyonet içerisinde ilk müdahalesini yaptı. Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu kamyonetten çıkarılan Aydın, ambulansla  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:43 Kaynak: DHA

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