Takla atan kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

Ankara kara yolunda yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı.

BURSA- Ankara kara yolunda yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Necdet Özoğlu (60), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Necdet Özoğlu yönetimindeki 16 YG 929 plakalı kamyonet, aşırı hız ve yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla attı. Kazada, sürücü Özoğlu, ters dönen kamyonette sıkışırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yaralı sürücü, sıkıştığı kamyonetten kurtarılırken, polis ekipleri başka bir olası kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necdet Özoğlu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda trafik, 1 saat süresince tek şeritten, kontrollü şekilde sağlandı. Tedaviye alınan Özoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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