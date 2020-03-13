Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

6 saat önce

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldıVAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ekici, tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar yolunun Çavuştepe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ekici yönetimindeki 65 ER 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Ekici, aracında sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ekici'yi sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri de Ekici'yi ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

Ahmet Ekici, Gürpınar, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:15 TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı düzenledi
22:15 Maltepe'de kazadan sonra kadın sürücü şoka girdi
22:15 MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
22:15 ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor
22:10 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:20:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]