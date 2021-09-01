Takla atan midibüsün altında kalan şahıs, kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Kaza, Tuzla'da saat 07.30 sıralarında TEM otoyolu Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan midibüs sürücüsü Yusuf Ziya Doğan, aracın tekerinin patlaması üzerine yolun kenarına park etmek için manevra yaptı.

MİDİBÜS TAKLA ATIP TERS BİR HALDE KALDI

Fakat kontrolden çıkan midibüs takla atarak yolda ters vasiyette kaldı. O sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü Engin Karadağ midibüse çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki direğe çarpıp şarampole doğru takla attı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Midibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Doğan ile beraberindeki Meryem Çelebi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

"ÇARPMAMAK İÇİN SAĞA ÇEKİP DİREĞE VURDUM"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Engin Karadağ, "Trafikte seyir halindeyken önümdeki arabanın tekeri patladıktan sonra araba dönmeye başladı. Ben de ona çarpmamak için sağa çektim tabela direğine vurdum ve takla attık" diye konuştu. Takla atan midibüs ve otomobil drone ile havadan görüntülendi.