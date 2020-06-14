Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı, sürücü ağır yaraland - Son Dakika

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Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan minibüs, köprü korkuluklarına takılıp 15 metre yükseklikte asılı kaldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Göral (50), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat'ın Taşağıl kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Göral yönetimindeki 07 JE 699 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Bir süre sürüklenen minibüs, köprünün korkuluklarında asılı kalarak yaklaşık 15 metreden dereye uçmadan durdu. Kazada sürücü Hüseyin Göral, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı, polis, Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Serik itfaiye birimleriyle sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla Göral, minibüsten çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Göral ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Göral'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hüseyin Göral'ın tarım işçilerini taşıdığı öğrenilirken, kaza sırasında araçta başka kimsenin bulunmadığı kaydedildi.