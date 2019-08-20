Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, takla atan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:36 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde, takla atan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Abdullah Yetim (47) idaresindeki 27 RKH 89 plakalı motosiklet, 8 Ağustos'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Ağır yaralanan Yetim, 112 Acil Servis
ekiplerince önce İslahiye Devlet Hastanesine, ardından da Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi.
Yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybeden Abdullah Yetim'in cenazesi, Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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