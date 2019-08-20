Son Dakika Haberleri: Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, takla atan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, takla atan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Abdullah Yetim (47) idaresindeki 27 RKH 89 plakalı motosiklet, 8 Ağustos'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Ağır yaralanan Yetim, 112 Acil Servis ekiplerince önce İslahiye Devlet Hastanesine, ardından da Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi.
Yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybeden Abdullah Yetim'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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