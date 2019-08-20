Takla atan motosikletin sürücüsü öldü
44 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
'in İslahiye
ilçesinde motosikletin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, İslahiye ilçesinde 12 gün önce meydana geldi. 47 yaşındaki Abdullah Yetim'in idaresindeki 27 RKH 89 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada ağır yaralanan Yetim, ambulansla önce İslahiye Devlet Hastanesi
'ne ardından da Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yetim'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Yetim'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP
Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu! Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı! Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu