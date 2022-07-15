Alınan bilgiye göre, Seki Y. idaresindeki 35 DAH 41 plakalı motosiklet, Bozüyük ilçesinden Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. D-650 karayolu yolu Kurtköy Karasu mevkiinde bulunan bir fabrika önünde gerçekleşen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Seki Y. ve yolcu olarak bulunan eşi Meltem Y. yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Seki Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan motosikletteki karı koca yaralandı - Son Dakika

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