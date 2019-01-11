Takla Atan Otomobil Ağaca Çarparak Durabildi

ANKARA'da sürücüsünün kontrolün çıkan otomobil, takla atarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada, ağaç devrilirken, sürücü C. Ş. (37) yaralandı.
Kaza, saat 01.45 sıralarında Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde meydana geldi. Söğütözü
Mahallesi'ne bağlı Dumlupınar
Bulvarı'nda seyir halinde olan C. Ş. (37) yönetimindeki 06 KB 4338 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi yol ayrımında kontrolden çıkıp, takla attı. Takla atarak kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, sürücü C. Ş. yaralandı. Hurda yığınına dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan C.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri Bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı C.Ş.'ye müdahalede bulundu. Kaza haberini alan C.Ş.'nin yakınları olay yerine akın etti. Otomobil sürücüsü C.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ufuk Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ankara