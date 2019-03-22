Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu: 2 Yaralı

Takla Atan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu: 2 Yaralı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ağaçlık alana uçtu.

Takla Atan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Safranbolu istikametine seyir halinde olan Fatma Gözde Sırt (42) idaresindeki 34 EVA 38 plaka otomobil Toprakcuma mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü ile Ufuk Akıskalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Karabük, Safranbolu, Güncel
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