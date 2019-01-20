Takla Atan Otomobil Alev Aldı
32 dakika önce
Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen kazada otomobil alev aldı.
Erdek- Bandırma
karayolunda meydana gelen kazada otomobil alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma karayolu 7. kilometrede bulunan baraj altı mevkisinde İlhan Ş. yönetimindeki 10 ABF 505 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçtan yanında bulunan eşi ile birlikte kendi imkanlarıyla çıkan İlhan Ş., Erdek İtfaiye
Grup Amirliğinden yardım istedi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekibi alev alan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Polis
kaza ile ilgili tahkikata devam ediyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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