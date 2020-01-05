Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

6 saat önce

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarpıp ve takla attı.

Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarpıp ve takla attı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, Narlıdere yönünden Balçova istikametine gittiği sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan ve emniyet kemeri takmadığı öne sürülen Serhat Sucu, Hüseyin Karacaoğlan (21) ve Berkay Altınay (23) otomobilden fırladı. Kaza sonrası, araçta elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile olayı görüntülemeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederken, sağlık görevlileri de bu sırada yola savrulan Hüseyin Karacaoğlan, Berkay Altınay ve Serhat Sucu'yu kontrol etti. Hüseyin Karacaoğlan ve Berkay Altınay'ın olay yerinde öldüğü tespit edilirken; kazada ağır yaralanan Serhat Sucu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sucu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ölen Karacaoğlan ve Altınay'ın cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif bir güzergaha yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması sonrası cadde yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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