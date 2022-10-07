Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi ile Osmaniye 'nin Kadirli ilçesi arasındaki Bekmezci köyü yakınlarında F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya düşerek ters döndü. Otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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