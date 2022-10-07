Takla atan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Takla atan otomobil alev topuna döndü

07.10.2022 10:48
Takla atan otomobil alev topuna döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçarak ters dönen otomobilde yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçarak ters dönen otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi arasındaki Bekmezci köyü yakınlarında F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya düşerek ters döndü. Otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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