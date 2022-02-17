TAKLA ATAN OTOMOBİL, BAHÇE DUVARINI YIKTI - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, refüjü geçip, yan yolda takla atan otomobil, 70 metre sürüklendi. Bir binanın bahçe duvarının köşesine çarpan otomobil, başka bir evin bahçe duvarını yıkıp, bahçedeki römorka çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Manavgat D-400 karayolu Yeni Mahalle Mevkii'nde meydana geldi. Antalya'dan Manavgat'a gelen Doğan Işık yönetimindeki 07 ALY 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüjü geçerek yan yola girip takla attı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil, önce bir binanın bahçe duvarına vurdu, ardından Adem Ertunç'un evinin bahçe duvarını yıkarak park halindeki römorka çarptı. Kazada sürücü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı. İhbarla adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü.

'BÖYLE KAZA GÖRMEDİM'

Bahçe duvarını yıkıp römorkuna çarparak durabilen otomobile şaşkınlıkla bakan Adem Ertunç, Böyle bir kaza görmedim dedi. Kazadan birkaç dakika önce tekeri patlayan römorku yan yatırdığını anlatan Ertunç, '3-4 metre yürüdüm ondan sonra geldi karşıdaki binanın bahçe duvarına vurdu. Sonra bizim bahçe duvarına vurdu, römorka çarptı. Can kaybı yok. Her yer perişan oldu diye konuştu.