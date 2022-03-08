Takla atan otomobil çalıntı çıktı - Son Dakika
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Takla atan otomobil çalıntı çıktı

08.03.2022 15:35
Takla atan otomobil çalıntı çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde takla atmış halde bulunan otomobilin Antalya'da çalındığı ortaya çıktı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde takla atmış halde bulunan otomobilin Antalya'da çalındığı ortaya çıktı. Kaza sonrası kaçan sürücü Mücahit S. (29) Meram ilçesinde yakalandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında Seydişehir-Antalya kara yolunun 13'üncü kilometresinde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı aldı. Bölgeye giden ekipler 34 GR 3782 plakalı otomobili takla atmış halde buldu. Araçta ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi.Yapılan araştırmada, otomobilin Antalya'da oturan Ali Ustaoğlu'na (46) ait olduğu ve çalındığı saptandı. Aracı çalan kişinin ise Mücahit S. olduğu belirlendi. Mücahit S.'nin Konya yönüne gitmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, güzergah üzerindeki jandarma ve polise ekiplerine haber verildi. Mücahit S., Meram ilçesinde yol kontrol uygulaması sırasında yakalandı. Gözaltına alınan Mücahit S., sorgulanmak üzere Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Takla atan otomobil çalıntı çıktı
Takla atan otomobil çalıntı çıktı
Takla atan otomobil çalıntı çıktı
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Seydişehir, Hisarcık, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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