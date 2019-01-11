Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobil Çarptığı Ağacı Devirdi, Sürücü Yaralandı

Takla Atan Otomobil Çarptığı Ağacı Devirdi, Sürücü Yaralandı

56 dakika önce

Ankara'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptı.

Ankara'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü C. Ş. (37) yaralanırken, ağaç devrildi.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Söğütözü Mahallesi'ndeki Dumlupınar Bulvarı'ndan merkez istikametine seyir halinde olan C.Ş. (37) idaresindeki 06 KB 4338 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, sürücü C.Ş. yaralandı.

Hurda yığınına dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan C.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı C.Ş.'ye müdahalede bulundu.

Kaza haberini alan C.Ş.'nin yakınları olay yerine geldi.

Otomobil sürücüsü C.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ufuk Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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