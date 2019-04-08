Takla Atan Otomobil Çıkıp, Yaya Olarak Kaçtı
1 saat önce
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı, daha sonra da takla attı.
İZMİR'in Bayraklı
ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı, daha sonra da takla attı. Meydana gelen kaza sonrası, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Alabey Tersanesi yakınında meydana geldi. Bayraklı istikametinden Karşıyaka
yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen ve hızlı olduğu iddia edilen 35 EB 9371 plakalı otomobil, kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde ilerleyen Gülgün Çolakoğlu idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan 35 EB 9371 plakalı otomobil takla attı. Kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, otomobilden çıktıktan sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Polis
ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:53 Kaynak: DHA
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