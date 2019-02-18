Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobil Çukura Düştü

Takla Atan Otomobil Çukura Düştü

53 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobil Çukura Düştü, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Adana Caddesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Muharrem Yıldırım idaresindeki 01 D 6868 plakalı otomobille iddiaya göre yola birden çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, refüjdeki çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Muharrem Yıldırım ile eşi Gülsen Yıldırım'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Emre Bozdemir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Muharrem Yıldırım, Kozan, Adana, Güncel
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