Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

7 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı.

Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Adana  karayolu Kargacı mezarlığı yakınında meydana geldi.  Ayla Şen yönetimindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Ayla Şen, Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayla Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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