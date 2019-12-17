Takla atan otomobil direği yıktı; ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobil direği yıktı; ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra taklalar atıp, aydınlatma direğini yıktı.

Takla atan otomobil direği yıktı; ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra taklalar atıp, aydınlatma direğini yıktı. Kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü Nuri Berke Başkaya (18), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu çıkışı, Üzülmez Tünelleri önünde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nuri Berke Başkaya yönetimindeki 67 AAV 251 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak aydınlatma direğini yıktı. Kazada, otomobilin sürücüsü Nuri Berke Başkaya yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Başkaya, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Ağır yaralanan Başkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kaza sonrası duble yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken yol, otomobilin kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.


- Zonguldak
Zonguldak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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