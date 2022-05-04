Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

04.05.2022 12:27

Son dakika haberler: Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı yöne geçtiği kazada iki kişi yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı yöne geçtiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 26 B 0506 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak karşı yöne geçti. Hurdaya dönen araçta sürücü Ramazan A. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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