Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla atıp hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla atıp hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı

TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu - Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa Ergen yönetimindeki 59 ZA 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sefa Ergen ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa Ergen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sefa Ergen'in sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.