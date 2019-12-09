Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

7 saat önce

KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, taklalar atan otomobilin sürücüsü Ali Taşçı (25), ağır yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı, System.String[]

KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, taklalar atan otomobilin sürücüsü Ali Taşçı (25), ağır yaralandı. Kazada otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, Karaman- Ereğli yolunun Ağızboğaz mevkisinde meydana geldi. Karaman'dan Ereğli yönüne giden Ali Taşçı'nın kullandığı 50 FR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan Taşçı, sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ali Taşçı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ali Taşçı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı
Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]