Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı - Son Dakika

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde virajı alamayan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada şoför, yara almadan hurdaya dönen araçtan çıktı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Musa Anter Caddesi ve Mahabad Bulvarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajı alamayan Volkswagen marka, Golf model 34 UP 5527 plakalı otomobil taklalar atarak kavşağın içinde durabildi. Kazada otomobil şoförü burnu kanamadan hurdaya dönen araçtan çıktı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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