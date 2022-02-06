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TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI - Son Dakika

TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI

06.02.2022 13:21

DÜZCE'de otomobilin takla atarak kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de otomobilin takla atarak kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 yolu Selamlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Turgay Taşkıran idaresindeki 34 ZUY 23 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan çamur dolu kanala düştü. Kazada araç sürücüsü Turgay Taşkıran ve eşi Aysun Taşkıran yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla otomobilin içinden çıkarılarak sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI
TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI
TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI

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Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI - Son Dakika
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