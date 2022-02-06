TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI - Son Dakika

Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Ece: Bir daha yapmayacağım

DÜZCE'de otomobilin takla atarak kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 yolu Selamlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Turgay Taşkıran idaresindeki 34 ZUY 23 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan çamur dolu kanala düştü. Kazada araç sürücüsü Turgay Taşkıran ve eşi Aysun Taşkıran yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla otomobilin içinden çıkarılarak sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.