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Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı

13.01.2022 16:19

BURSA'da refüje çarpıp takla atan otomobilin, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

BURSA'da refüje çarpıp takla atan otomobilin, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Acemler yönünden Yıldırım'a doğru giden Serhat Kara (21) yönetimindeki 16 KJ 315 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçerek 16 Z 3695 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Serhat Kara ile diğer araçtaki Yakup Demir ve Abdullah Çetinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Serhat Kara, itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılardan Demir ve Çetinoğlu Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Serhat Kara ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan 11 Eylül Bulvarı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
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Osmangazi, Otomobil, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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