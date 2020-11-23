Takla atan otomobil karton gibi ezildi - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atan otomobil, karton gibi ezilirken otomobilde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde Cemal Y.'nin sürücüsü olduğu 38 AT 810 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Otomobilin takla atmasıyla meydana gelen kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler karton gibi ezilen otomobildeki sürücü Cemal Y.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cemal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ