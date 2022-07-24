Alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Kozluk- Sason yolu Üçyol mevkiinde Sason istikametine giden 06 AD 3759 plakalı otomobil, sürücü Abdulğafur A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobil mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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